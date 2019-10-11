Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал дату публикации расшифровку его второго разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, это, скорее всего, произойдет 12 ноября.

Трамп намекнул, что обнародования стенограммы жаждут его противники из Демократической партии.



"Они хотят стенограмму другого звонка, второго звонка, и я готов его предоставить. Мы, возможно, передадим его во вторник", – сказал президент США.

Напомним, ранее демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с Зеленским. По данным СМИ, Трамп пытался надавить на власти Украины, с целью заполучить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, своего главного оппонента на предстоящих выборах президента.

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Источник: korrespondent.net