Госдеп разблокировал помощь Украине в обход Трампа



Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине до того, как соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.



По словам источников агентства, сотрудники Госдепа США поступили таким образом, поскольку провели разбирательство с привлечением юристов и пришли к выводу, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам Трамп не обладают полномочиями заморозить выделение указанных средств в размере примерно 140 млн долларов по линии Госдепартамента.



Напомним, в сентябре в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Разговор лидеров двух стран стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.



Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Источник: korrespondent.net