На побережье Франции выбросило 150 килограммов кокаина

Жители Франции третью неделю подряд находят на атлантическом побережье страны упаковки с белым порошком. Проведенный лабораторный анализ показал, что это кокаин. Общий вес находок уже превышает 150 кг, сообщает Le Parisien.
Напомним, ранее в Колумбии полиция нашла 300 кг марихуаны, которую спрятали в гробах. Также сообщалось, что во Франции девять украинцев получили тюремные сроки за перевозку кокаина.
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Источник: korrespondent.net
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