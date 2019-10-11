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10. 11. 2019

На побережье Франции выбросило 150 килограммов кокаина


Жители Франции третью неделю подряд находят на атлантическом побережье страны упаковки с белым порошком. Проведенный лабораторный анализ показал, что это кокаин. Общий вес находок уже превышает 150 кг, сообщает Le Parisien.
 
По мнению экспертов, наркотики находились на яхте, которая затонула во время шторма. Предполагается, что она следует из региона Антильских островов или из Латинской Америки.
 
Таможенники уверены, что наркотики сбросили специально в расчете на то, что их поднесет ближе к побережью, где их соберут из моря сообщники.
 
Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно патрулируют все побережье Франции. Задействованы даже вертолеты.

Напомним, ранее в Колумбии полиция нашла 300 кг марихуаны, которую спрятали в гробах. Также сообщалось, что во Франции девять украинцев получили тюремные сроки за перевозку кокаина.

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Источник: korrespondent.net
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