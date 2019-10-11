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10. 11. 2019

Протестующие в Боливии захватили здания государственных СМИ

 
В Боливии в ходе протестов сторонники оппозиции захватили государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и гостелеканал Bolivia TV (BTV). 
 
Директор Patria Nueva Иван Мальдонадо рассказал, что протестующие окружили ранее здание радиостанции.
 
Журналистов удерживали в течение двух часов и угрожали сломать оборудование, если не будет прекращена работа СМИ. В итоге сотрудники радиостанции покинули свои рабочие места.

Напомним, протесты в Боливии продолжаются уже около трех недель. Они начались после того, как верховный избирательный суд Боливии (играет в стране роль избирательной комиссии – ред.) 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре.

Президент страны обвинил своих противников в организации государственного переворота.

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Источник: korrespondent.net
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