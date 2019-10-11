Протестующие в Боливии захватили здания государственных СМИ

Напомним, протесты в Боливии продолжаются уже около трех недель. Они начались после того, как верховный избирательный суд Боливии (играет в стране роль избирательной комиссии – ред.) 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре.
Президент страны обвинил своих противников в организации государственного переворота.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby