В Австралии бушуют лесные пожары: есть жертвы

Бушующие в районе Нового Южного Уэльса пожары стали причиной гибели по меньшей мере трех человек, о месте нахождения еще пятерых по-прежнему не известно, сообщает The Sydney Morning Herald.
Напомним, ранее власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.
Более 1 млн человек остались без электричества. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение.
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Источник: korrespondent.net
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