В Австралии бушуют лесные пожары: есть жертвы



Бушующие в районе Нового Южного Уэльса пожары стали причиной гибели по меньшей мере трех человек, о месте нахождения еще пятерых по-прежнему не известно, сообщает The Sydney Morning Herald.



К утру воскресенья, 10 ноября, непотушенными остаются еще 72 пожара. Три человека погибли, пять пропали без вести и 30 получили ранения той или иной степени тяжести.





В Японии произошел пожар в замке из списка ЮНЕСКО

Напомним, ранее власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров. Огнем охвачены территории, по котором должна проходить трасса финального раунда чемпионата мира по ралли FIA 2019. Организаторы надеются, что мероприятие удастся провести, но с сокращенным маршрутом.Напомним, ранее власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.

Более 1 млн человек остались без электричества. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net