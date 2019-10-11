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10. 11. 2019

В Австралии бушуют лесные пожары: есть жертвы


Бушующие в районе Нового Южного Уэльса пожары стали причиной гибели по меньшей мере трех человек, о месте нахождения еще пятерых по-прежнему не известно, сообщает The Sydney Morning Herald.
 
К утру воскресенья, 10 ноября, непотушенными остаются еще 72 пожара. Три человека погибли, пять пропали без вести и 30 получили ранения той или иной степени тяжести.
 
Огнем охвачены территории, по котором должна проходить трасса финального раунда чемпионата мира по ралли FIA 2019. Организаторы надеются, что мероприятие удастся провести, но с сокращенным маршрутом.
 
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Напомним, ранее власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров. 

Более 1 млн человек остались без электричества. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение.

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Источник: korrespondent.net
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