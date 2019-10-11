В Бангладеш эвакуируют почти два миллиона человек из-за циклона



В Бангладеш эвакуируют 1,8 млн человек, чтобы защитить от циклона Бульбуль. Жителей переводят в четыре тысячи убежищ. Задействовано около 50 тысяч добровольцев, сообщает bdnews24.com.

"Мы приняли подготовительные меры, чтобы справиться с циклоном и защитить население", –сказала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

По ее мнению, страна уже набрала достаточно опыта, чтобы противостоять такому циклону.

Предполагается, что скорость ветра может достигать 120 километров в час. В качестве укрытий используются школьные здания и другие социальные и религиозные объекты.

Напомним, 12 октября тайфун Хагибис ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Был объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Стихия унесла жизни почти 100 человек.

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Источник: korrespondent.net