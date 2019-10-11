Названа возможная причина заболевания от вейпов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами, сообщает CDC.
По мнению специалистов, ей может быть ацетат витамина Е. Вещество представляет угрозу при нагревании и вдыхании.
Смертельная эпидемия. Почему в США запрещают вейпы
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Источник: korrespondent.net
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