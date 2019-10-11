Итоги 09.11: Разведение войск и стандарт новостей

Зеленский подписал указ о неотложных реформах в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства.Среди затронутых в документе тем - приватизация, банки, рынок земли, трудовое законодательство. Дедлайн разработки законопроектов установлен на конец текущего года.
На Донбассе началось разведение сил возле Петровского
В полдень в районе Богдановки и Петровского в Донецкой области началось разведение сил и средств. В целом на разведение сил и средств выделено трое суток, затем начнется разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.
Украинский самолет загорелся в Египте
В аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх загорелось шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp, совершавшего рейс из Запорожья.
Причиной пожара стала утечка масла из гидравлической системы. Экстренные службы оперативно потушили возгорание. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.
В Польше по запросу РФ задержали известного ветерана АТО
В Польше по запросу России задержали украинского активиста, ветерана АТО на Донбассе, сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.
Уже на следующей неделе в городе Холм будет решаться вопрос о заключении украинца под стражу с целью экстрадиции в Россию. Власти Польши заявили, что не станут передавать ветерана АТО России, но придется пройти стандартную процедуру через рассмотрение ордера Интерпола.
Трамп назвал дату публикации очередной стенограммы разговора с Зеленским
Зеленский поручил разработать для СМИ общий стандарт новостей
Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ. Глава государства считает необходимым создать механизм, который бы предотвращал распространение недостоверной информации.
Министр культуры Владимир Бородянский пояснил, что в законопроекте о требованиях к новостям в медиа планируют ввести понятие опасной информации, дезинформации и недостоверной информации.
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Источник: korrespondent.net
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