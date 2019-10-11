Итоги 09.11: Разведение войск и стандарт новостей



Зеленский подписал указ о неотложных реформах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства.Среди затронутых в документе тем - приватизация, банки, рынок земли, трудовое законодательство. Дедлайн разработки законопроектов установлен на конец текущего года.

На Донбассе началось разведение сил возле Петровского

В полдень в районе Богдановки и Петровского в Донецкой области началось разведение сил и средств. В целом на разведение сил и средств выделено трое суток, затем начнется разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.

Украинский самолет загорелся в Египте

В аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх загорелось шасси самолета украинской авиакомпании SkyUp, совершавшего рейс из Запорожья.

Причиной пожара стала утечка масла из гидравлической системы. Экстренные службы оперативно потушили возгорание. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.

В Польше по запросу РФ задержали известного ветерана АТО

В Польше по запросу России задержали украинского активиста, ветерана АТО на Донбассе, сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура.

Уже на следующей неделе в городе Холм будет решаться вопрос о заключении украинца под стражу с целью экстрадиции в Россию. Власти Польши заявили, что не станут передавать ветерана АТО России, но придется пройти стандартную процедуру через рассмотрение ордера Интерпола.



Трамп назвал дату публикации очередной стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал дату публикации расшифровки его второго разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, это, скорее всего, произойдет 12 ноября. Трамп намекнул, что обнародования стенограммы жаждут его противники из Демократической партии.

Зеленский поручил разработать для СМИ общий стандарт новостей

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ. Глава государства считает необходимым создать механизм, который бы предотвращал распространение недостоверной информации.

Министр культуры Владимир Бородянский пояснил, что в законопроекте о требованиях к новостям в медиа планируют ввести понятие опасной информации, дезинформации и недостоверной информации.

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Источник: korrespondent.net