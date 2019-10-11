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10. 11. 2019

Сутки в ООС: 18 обстрелов, у ВСУ есть раненые

Сепаратисты за сутки, 9 ноября, 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов:

  • четыре раза неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • трижды у Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Талаковки - из вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • у Березовой - из ручных противотанковых гранатометов;
  • в районе Песков - из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Гнутово - из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;
  • у Павлополя - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела сепаратисты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • дважды у Майорского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новолуганского и Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, за сутки 8 ноября сепаратисты 11 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда один боец ВСУ был ранен и еще один умер от ран в больнице.

Как сообщалось, 9 ноября в полдень в районе Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств. В штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения сепаратистами договоренностей.

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Источник: korrespondent.net
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