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10. 11. 2019

Сивохо сомневается в правдивости соцопроса в "ЛДНР"

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сомневается в правдивости опубликованных 9 ноября данных соцопроса на неподконтрольных территориях Донбасса. Об сообщил Сивохо в Facebook.

Он считает, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован.

"Все, кто в теме, знают, что опросить face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с "МГБ" непризнанных республик невозможно Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, либо он был согласован с представителями власти т.н. "ЛДНР", а значит, отредактирован в нужном ключе", - написал Сивохо.

Накануне сообщалось, что большинство жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. При этом менее пятой части опрошенных вернуться в состав страны "как прежде" или с особым статусом.

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Источник: korrespondent.net
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