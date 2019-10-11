Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2019, воскресенье, 11:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
10. 11. 2019

Трамп назвал дату публикации разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп опубликует расшифровку телефонного разговора с Владимиром Зеленским во вторник, 12 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на слова Трампа.

Во время общения с журналистами Трамп сказал, что он дважды звонил Зеленскому и что он покажет расшифоровку второго, "очень важного" разговора.

Речь идет о разговоре, который состоялся между президентами в апреле.

Ранее Трамп сообщил, что готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским. Речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на президентских выборах.

Напомним, на прошлой неделе демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Импичмент Трампа: СМИ узнали имя информатора

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.