Трамп назвал дату публикации разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп опубликует расшифровку телефонного разговора с Владимиром Зеленским во вторник, 12 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на слова Трампа.

Во время общения с журналистами Трамп сказал, что он дважды звонил Зеленскому и что он покажет расшифоровку второго, "очень важного" разговора.

Речь идет о разговоре, который состоялся между президентами в апреле.

Ранее Трамп сообщил, что готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским. Речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на президентских выборах.

Напомним, на прошлой неделе демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Источник: korrespondent.net