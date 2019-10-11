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10. 11. 2019

В Украине до сих пор зарегистрирована партия Пушилина - нардеп

На сегодня в Украине до сих пор легально зарегистрирована партия МММ, главой которой значится главарь "ДНР" Денис Пушилин. Об этом в интервью Сегодня рассказал народный депутат от Слуги народа, замглавы Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления Александр Качура.

По словам нардепа, он инициировал в Минюсте процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не принимали участие в выборах на протяжении нескольких десятков лет, либо нарушали законодательство.

"Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия МММ, которую возглавляет Денис Пушилин… Да, главарь так называемой "ДНР". Это абсурд какой-то!", – заявил Качура.

Депутат рассказал, что когда в качестве адвоката обращался по данному вопросу, ему сказали, что "ничего не нарушают".

"Как я понимаю, у нашего нового министра юстиции Дениса Малюськи есть политическая воля, чтобы решить вопрос с подобными партиями. Которые либо не вели активной политической деятельности, не принимали участия в выборах, в том числе местных, на протяжении последних пятнадцати лет. Либо, как в случае с МММ,несвоевременно создали ячейки. Либо подавали заведомо недостоверные данные во время регистрации", – отметил он.

Ранее Пушилин потребовал от своих "министерств" разработать упрощенный переход "границы" с РФ после указа Путина о российских паспортах для "Л/ДНР".

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Источник: korrespondent.net
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