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10. 11. 2019

В Иране нашли крупное нефтяное месторождение

Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей. Об этом сообщает AP News.

Новое нефтяное месторождение может стать вторым по величине в Иране после месторождения, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе.

Такое заявление Рухани сделал в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими санкциями США после того, как последние отказались от ядерной сделки с мировыми державами в 2018 году.

Иранский лидер отметил, что данная находка может увеличить доказанные запасы страны на треть.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии был нанесен удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен. Однако уже вечером 17 сентября "черное золото" начало резко дешеветь.

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Источник: korrespondent.net
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