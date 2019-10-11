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10. 11. 2019

Франция объявила климатическое чрезвычайное положение

Во Франции в субботу, 9 ноября, вступил в силу закон об энергетике и климате, которым было объявлено экологическое и климатическое чрезвічайное положение. Об этом сообщает DW.

Согласно закону, французские власти до 2030 года должны уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также до 2022 года закрыть все угольные электростанции страны. При этом, запланированное на 2025 год уменьшение сектора атомной энергетики было перенесено на 10 лет.

Кроме того, законом предусмотрено активное расширение биогазовой энергетики и постепенная программа обновления энергоснабжения жилого сектора Франции. Ежегодно в стране будет производиться оценка энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех, которые потребляют слишком много тепла.

Напомним, за год в странах Евросоюза значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива.
 
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Напомним, за год в странах Евросоюза значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
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