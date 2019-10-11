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10. 11. 2019

Арахамия рассказал, кто возглавит партию Слуга народа

Безальтернативным кандидатом на пост главы партии Слуга народа является Александр Корниенко. Об этом заявил председатель фракции СН Давид Арахамия, передает УНН.

Арахамия напомнил, что первая задача съезда - это выбрать новую главу партии Слуга народа, ведь Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду.

"У нас там нет никаких сюрпризов, более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко, я думаю все его поддержат. Он уже фактически и занимается последние три месяца... ", - сказал Арахамия.

Также, по его словам, на съезде будет рассмотрен вопрос об изменениях в устав и региональные подразделения.

"... раньше партия строилась очень быстро, сейчас мы уже можем структурно подойти к этому вопросу, чтобы подготовиться на очередные местные выборы. И для этого нужно строить нормальную вертикальную партийную структуру", - рассказал Арахамия.

Ранее Разумков подтвердил уход с поста главы партии Слуга народа. У спикера парламента нет времени на строительство партийных структур Слуги народа, объяснил Дмитрий Разумков.

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Источник: korrespondent.net
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