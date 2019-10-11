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10. 11. 2019

Разумков сложил полномочия главы Слуги народа

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в воскресенье, 10 ноября, сложил полномочия председателя политической партии Слуга народа. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, во время съезда политической партии Разумков заявил, что слагает полномочия председателя Слуги народа.

Отметим, что нового руководителя партии Слуга народа выберут также сегодня, 10 ноября.

Накануне председатель фракции СН Давид Арахамия рассказал, кто возглавит партию Слуга народа.

Ранее Разумков подтвердил уход с поста главы партии Слуга народа. У спикера парламента нет времени на строительство партийных структур Слуги народа, объяснил Дмитрий Разумков.

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Источник: korrespondent.net
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