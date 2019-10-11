Слуга народа избрала нового руководителя партии

Члены политической силы Слуга народа во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, во время съезда члены партии избрали руководителем Слуги народа народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко. В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.

"В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.

Также он добавил, что в Слуге народа планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.

Кроме того, Корниенко рассказал когда Слуга народа разработает устав партии.

"Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы Слуги народа. А председатель фракции СН Давид Арахамия рассказал, кто возглавит партию Слуга народа.

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Источник: korrespondent.net