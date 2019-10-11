Ветерана АТО допрашивают в прокуратуре Польши

Украинца Игоря Мазура только что доставили в отдел Люблинской Окружной прокуратуры в Холме, где будет решаться вопрос о том, когда состоится суд о временном задержании участника АТО. Об этом сообщает Укринформ.
Игоря Мазура доставили на автомобиле Пограничной службы Польши.
По словам консула Генконсульства Украины в Люблине Артема Валаха, сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.
Суд по делу задержания Мазура может состояться в течение ближайших суток в Люблине.
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Источник: korrespondent.net
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