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10. 11. 2019

Ветерана АТО допрашивают в прокуратуре Польши

Украинца Игоря Мазура только что доставили в отдел Люблинской Окружной прокуратуры в Холме, где будет решаться вопрос о том, когда состоится суд о временном задержании участника АТО. Об этом сообщает Укринформ.

Игоря Мазура доставили на автомобиле Пограничной службы Польши.

По словам консула Генконсульства Украины в Люблине Артема Валаха, сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Суд по делу задержания Мазура может состояться в течение ближайших суток в Люблине.

Cмотрите фотогалерею: Ветерана АТО допрашивают в прокуратуре Польши

 
Напомним, в субботу о задержании Игоря Мазура сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, уже на следующей неделе в городе Холм будет решаться вопрос о заключении украинца под стражу с целью экстрадиции в Россию.
 
Позже МИД Польши объяснило задержание ветерана АТО. В МИД заявили, что пограничная служба Польши не знала, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола.

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Источник: korrespondent.net
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