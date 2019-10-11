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10. 11. 2019

В Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами

На севере Сирии возобновились боевые действия между союзниками Анкары и отрядами военизированных формирований сирийских курдов. Об этом сообщает The National.

"Масштабные столкновения вспыхнули между силами сирийского режима и боевиками, поддерживаемыми Турцией на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Турции заявило, что в субботу было зафиксировано восемь нарушений перемирия, совершенных сирийскими курдами, несмотря на отдельные соглашения о прекращении огня, которых Турция достигла с РФ и США.

О боевых столкновениях с сирийскими правительственными войсками в министерстве сведений нет.

По информации сирийского агентства SANA, на месте столкновений вблизи города Рас-эль-Айн был слышен интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов. В Сирийском центре наблюдения за соблюдением прав человека сообщили, что сирийские правительственные войска отступили из нескольких занятых ими ранее позиций, оставив курдов сам-на-сам против союзников Анкары.

Столкновение произошло спустя три недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности. 
 
Турецкая сторона заявила, что в случае срыва договоренностей может начать второй этап операции.

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Источник: korrespondent.net
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