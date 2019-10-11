Арахамия прогнозирует досрочный роспуск Рады

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно. Об этом сообщил Арахамии для Украинской правды в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве

"Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент - ред.)", - сказал Арахамия.

"Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция", - добавил он.

При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция Слуги народа может распасться в ближайшее время.

"Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика", - сказал Арахамия.

Арахамія дає 75% імовірності, що парламент не досидить свою 5-тирічку pic.twitter.com/7kdFkskBXS — Roman Kravets (@RomanKravets) 10 ноября 2019 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригрозил новой Раде роспуском. Президент выступил с короткой речью перед новоназначенными парламентариями, призвав их к активной работе.

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Источник: korrespondent.net