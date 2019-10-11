Перевернутый бус парализовал движение на трассе Киев-Одесса

На трассе Киев-Одесса в направлении столицы утром 10 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого возникли масштабные заторы, сообщает Киев Оперативный.

На видео видно, что движение по перекрытой трассе в сторону Киева практически остановлено, из-за чего на дороге скопилось большое количество транспорта.

Также появилось видео момента аварии.

Между тем, в комментариях пользователи отметили, что полиция и эвакуаторы сработали оперативно, и движение уже возобновилось, а расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси, в котором находились мать с дочерью: четырех человек госпитализировали.

В Житомирской области КамАЗ протаранил легковушку, три жертвы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net