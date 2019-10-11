Ветерана АТО отдали на поруки Генконсула в Польше

Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, один из лидеров "УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь "Тополя" Мазур передан на поруки генерального консула Украины в Люблине, сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится, он передан на поруки генконсула Украины в Люблине. Все, кто занимается вопросом освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - отметила Денисова.

На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в Генеральном консульстве Украины.

Напомним, что ранее Мазура задержали в Польше по запросу РФ. МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.

В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.

Источник: korrespondent.net