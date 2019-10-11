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10. 11. 2019

Кабмину предлагают отказаться от защищенных стационарных телефонов

 
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить защищенную стационарную телефонную связь, которой пользуются чиновники Кабмина, специальным электронным приложением.
 
Речь идет о защищенных линиях стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады. На каждую из этих 3 линий - отдельный телефон.
 
Дубилет отметил, что такая система стоит государству миллиарды гривен ежегодно.
 
 
"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", - заявил Дубилет в интервью 24 каналу.
 
Он добавил, что уже обсуждал эту идею с вице-премьером, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами.
 
Министр считает, что новое приложение могло бы делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования.
 
Напомним, что в Кабинете министров Украины рассматривают возможность собрать все министерства в одном здании.

Источник: korrespondent.net
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