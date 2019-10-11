В Слуге Народа прокомментировали результаты соцпроса в "ЛДНР"

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко отмечает, что пока не понятна обоснованность информации, полученной в результате опроса жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, который был обнародован изданием Зеркало недели, однако показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений.

"Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством" (опрос проводился по инициативе Украинского института будущего и Зеркала недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп)", - отметил Корниенко на брифинге, сообщайт Интерфакс - Украина.

При этом Корниенко допустил, что "какие-то определенные тенденции" этот опрос, наверное, показал.

"Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса (возвращения и реинтеграции Донбасса)", - отметил политик.

Корниенко также заявил, что пока не понимает, как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.

Напомним, что данные совместного исследования Украинского института будущего и Зеркала недели, проведенного при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп 7-31 октября показали, что почти все (96,2%) жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей возлагают ответственность за конфликт на Донбассе на украинскую власть после Майдана, 50,9% желают присоединения к РФ, 78,9% негативно оценивают президента Украины Владимира Зеленского. 73,4% опрошенных высказались против участия украинских политических партий в местных выборах.

Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сомневается в правдивости данных соцопроса.

Источник: korrespondent.net