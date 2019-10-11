Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2019, воскресенье, 18:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
10. 11. 2019

Слуга Народа собралась менять идеологию партии

 
Новоизбранный глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.
 
По словам Корниенко, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.
 
 "Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - цитирует Корниенко Интерфакс - Украина.
 
Также Слуга Народа планирует в декабре открыть в столичном выставочном центре Парковый партийний хаб. 
 
Напомним, что 10 ноября Александра Корниенко единогласно избрали председателем партии Слуга народа до 2023 года. Предыдущий глава партии Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера политсилы.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.