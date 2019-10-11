Слуга Народа собралась менять идеологию партии

Новоизбранный глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.

По словам Корниенко, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - цитирует Корниенко Интерфакс - Украина.

Также Слуга Народа планирует в декабре открыть в столичном выставочном центре Парковый партийний хаб.

Напомним, что 10 ноября Александра Корниенко единогласно избрали председателем партии Слуга народа до 2023 года. Предыдущий глава партии Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера политсилы.

Источник: korrespondent.net