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10. 11. 2019

СМИ назвали вероятную дату Нормандской встречи

 
Встреча Нормандской четверки на высшем уровне может состояться 24 или 26 ноября, сообщает ZN.UA со сслыкой на приближенный к Банковой источник.
 
Если встреча в эти даты не произойдет, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли можно надеяться, что встреча четверки когда-нибудь вообще состоится.
 
Если встреча состоится, на ней планируют обсудить выполнение Минских соглашений, "формулу Штайнмайера", особый статус Донбасса, украинский контроль над границей с РФ и местные выборы в ОРДЛО.
 
Накануне глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что саммит в нормандском формате состоится в течение ближайших нескольких недель.
 
В конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что Украина со своей стороны выполняет все условия для проведения встречи лидеров стран нормандской четверки.
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что подготовка к организации саммита в "нормандском формате" фактически приостановилась, "поскольку требования одной из сторон постоянно меняются".
 
 

Источник: korrespondent.net
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