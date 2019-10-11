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10. 11. 2019

Более 70 стран договорились уменьшать количество пищевых отходов

 
Более 70 стран обязались приложить больше усилий для сокращения количества пищевых продуктов, которые портятся в результате плохого охлаждения, сообщает Associated Press.
 
В субботу, 9 ноября, страны подписали такое обязательство на ежегодном совещании Монреальского протокола, которое проходила в Риме. В рамках этих встреч чиновники и эксперты работают над регулированием искусственных химических веществ, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
 
Около трети продовольствия в мире портится, и есть надежда, что разработка более совершенных методов хранения и транспортировки продуктов в холодном состоянии позволит сократить количество отходов.
 
 
Плохое охлаждение приводит к потере около 9% продуктов, которые быстро портятся, в развитых странах, и к около 23% в развивающихся странах.
 
Эксперты говорят, что улучшения охлаждения поможет сократить выбросы парниковых газов и вредных газов, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
 
США, Китай, члены Европейского союза и многие страны Америки, Африки и Азии подписали это обязательство.
 
Напомним, что украинскому Закарпатью угрожает мусорный коллапс - свалки заполнены на 85% или исчерпали свой ресурс.
 
 

Источник: korrespondent.net
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