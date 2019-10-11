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10. 11. 2019

На Донбассе ранены четверо украинских военных

 
На Донбассе в течение текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.
 
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
 
В частности, два обстрела российские осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Майорска, Новотошковского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил вблизи Новогнатовки, Красногоровки.
 
В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четыре военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет.
 
Напомним, что 9 ноября незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня. 

Источник: korrespondent.net
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