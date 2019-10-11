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10. 11. 2019

Франция объявила чрезвычайное экологическое положение

 
Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает «экологическое и климатическое чрезвычайное положение», сообщает Deutsche Welle.
 
Согласно закону, к 2030 году Франция должна уменьшить потребление ископаемого топлива на 40%. Кроме того, в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции. Сектор атомной энергетики должен уменьшиться на 50%, но не к 2025 году, как планировалось ранее, а к 2035 году.
 
Закон предусматривает активное расширение биогазовой энергетики и постепенную программу обновления энергоснабжения жилого сектора во Франции. В стране ежегодно будут оценивать энергопотребление жилых помещений и стоимость ремонта тех из них, которые потребляют слишком много тепла.
 
Окончательная редакция климатического закона была принята Национальным собранием 26 сентября, после того как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 8 августа 2019 года опубликовала отчет о катастрофических последствиях изменений климата.
 
Напомним, что более 70 стран обязались приложить больше усилий для сокращения количества пищевых продуктов, которые портятся в результате плохого охлаждения. Улучшения охлаждения поможет сократить выбросы парниковых газов и вредных газов, используемых в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
 

Источник: korrespondent.net
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