Во Франции собирают протесты после самосожжения студента

Представители французских студенческих профсоюзов планируют выйти на акции протеста в начале следующей недели после того, как в Лионе студент совершил акт самосожжения, сообщает RFI.
В пятницу 22-летний студент университета Лион 2 совершил самосожжение перед зданием студенческого администрации CROUS в Лионе, которая проводит распределение социальной помощи. Юношу госпитализировали в критическом состоянии: он получил ожоги 90% тела.
Студент был одним из лидеров федерации профсоюзов Solidaires étudiant-e-s. Там рассказали, что он имел серьезные финансовые трудности, не получал стипендию и "был в отчаянии".
Профсоюзы отмечают: это был жест отчаяния, а главное - политический жест, к которому юношу подтолкнули "нечеловеческие институты, бедность, обычное насилие государства и университета в отношении студентов в атмосфере всеобщего безразличия".
Перед самосожжением парень оставил пост в Facebook, в котором обвинил в своем бедственном положении власть.
"Я обвиняю Макрона, Олланд, Саркози и Евросоюз в том, что они меня убили, создав неуверенность в нашем общем будущем. Я обвиняю также Ле Пен и колумнистов, порождающих страхи", - написал он.
Глава университета Лион 2 Натали Домнье говорит, что руководство вуза ничего не знало о личных трудностях профсоюзного активиста. Она пояснила, что юноша не получал стипендию, потому что во второй раз остался на учебный год.
Она добавила, что в университете открыт центр психологической поддержки, а на следующей неделе появится специальная горячая линия.
Напомним, что французский торговец винами из Бордо стал жертвой воров, которые вынесли из его личного погреба редкие вина но общую сумму примерно 500 тысяч евро.
Источник: korrespondent.net