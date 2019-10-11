Во Франции собирают протесты после самосожжения студента

Студент был одним из лидеров федерации профсоюзов Solidaires étudiant-e-s. Там рассказали, что он имел серьезные финансовые трудности, не получал стипендию и "был в отчаянии".

Профсоюзы отмечают: это был жест отчаяния, а главное - политический жест, к которому юношу подтолкнули "нечеловеческие институты, бедность, обычное насилие государства и университета в отношении студентов в атмосфере всеобщего безразличия".

Перед самосожжением парень оставил пост в Facebook, в котором обвинил в своем бедственном положении власть.