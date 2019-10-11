Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2019, воскресенье, 21:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
10. 11. 2019

США надеются на мирный договор между Украиной и РФ

 
США надеются на договоренности между Украиной и Россией, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.
 
На вопрос журналиста, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине, он ответил: "Я надеюсь, что Украина и РФ поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда насчет того, что мы будем делать".
 
Напомним, в Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским также заявил, что надеется на возможность Зеленского договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
В США в сентябре разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Разговор лидеров двух стран стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.