Разведение в Петровском проходит по плану - штаб

В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское по графику разведения еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение, сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил в Facebook.

"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - заявил заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

На новых позициях для военных построены блиндажи для проживания, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Также во всех помещениях установлены обогреватели.

Напомним, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.