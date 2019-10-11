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10. 11. 2019

Разведение в Петровском проходит по плану - штаб

 
В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское по графику разведения еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение, сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил в Facebook.
 
 
"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - заявил заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.
 
На новых позициях для военных построены блиндажи для проживания, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Также во всех помещениях установлены обогреватели.
 
Напомним, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.
 
В течение текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.

Источник: korrespondent.net
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