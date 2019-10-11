В Житомирской области убили адвоката подозреваемых в деле Вороненкова

В Житомирской области убили адвоката подозреваемых по делу убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Святослава Пархоменко, сообщил адвокат Юрий Добош в Facebook.

"Как мне только что сообщили, в Житомирской области убит Святослава Пархоменко. Это адвокат с которым мы вместе защищаем Ярослава Тарасенко и Александра Лося по делу убийства бывшего депутата Вороненкова", - заявил он.

В Житомирской области полиция начала уголовное производство по факту убийства на охоте. В пресс-службе полиции области сообщили, что 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации Радомышльские охотники, еще одного человека с тяжелым ранением госпитализирован.

Пархоменко является директором организации Радомышльские охотники.

Напомним, что 25 октября произошла перестрелка в Харькове на улице Клочковской, в результате которой погиб один человек, еще один был госпитализирован. Погибший оказался свидетелем по делу убийства депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимиром Борохом. Как известно, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. В мае 2018 года прокуратура завершила досудебное расследование по факту убийства Вороненкова. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net