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10. 11. 2019

Миноброны не видит угрозы вторжения РФ на юге

 
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала 1+1 заявил, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ на границе с Украиной сейчас не наблюдается. 
 
"Милитаризация Крыма происходит, это факт, она идет постоянно. Конечно, мы его отслеживаем, наша разведка работает... Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы, известные нам еще с начала года", - сказал он.
 
На вопрос, сможет ли Украина защитить себя собственными силами в случае нападения РФ, министр ответил: "Да. Мы смотрим на различные сценарии развития событий, и у нас есть отработанные ответы на такой сценарий так же".
 
Он заверил, что ни один сценарий не включает возможности капитуляции украинских военных.
 
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Российская Федерация отработает фактическое вторжение в Украину на учениях Кавказ 2020. По его словам, на сегодня российское вторжение остается одной из основных угроз.
 
 

Источник: korrespondent.net
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