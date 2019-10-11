В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену

В Киеве напали на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену, сообщил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

"Одновременно совершено нападение и на мужа-ветерана, и на его жену. Состояние критическое", - написал он.

Волонтер Татьяна Грубенюк сообщила, что пострадавшие находятся в коме.

"Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной "Хан" с женой... боец ​​легендарного 90-го батальона. Найдены без сознания с проломленными головами... Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - пишет Грубенюк. По словам волонтера, супругов нашли соседи. При этом никто не слышал ни ссор, ни криков. Полиция пока не сообщает о происшествии.

Напомним, что 7 ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко.

Источник: korrespondent.net