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11. 11. 2019

Президент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, объявил о своей отставке на фоне протестов в стране. Об этом сообщило агентство Интерфакс. 

По словам Моралеса, решение покинуть пост он принял для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей". При этом он пообещал не отказываться от борьбы.
 
Отмечается, что прошение об отставке было направлено боливийскому парламенту. Также в отставку подал вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.
 
Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

Напомним, после президентских выборов в Боливии, победу на которых одержал действующий глава государства Эво Моралес, начались масштабные акции протеста. 

Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

В воскресенье, 10 ноября, Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава избирательной комиссии Боливии, однако это не снизило напряженность в стране.

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Источник: korrespondent.net
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