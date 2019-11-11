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11. 11. 2019

В США 14-летнюю девушку обвинили в убийстве зоозащитника

 
В Филадельфии полиция предъявила обвинения в убийстве 59-летнего мужчины 14-летней девушке. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил телеканал CNN.
 
Как уточнили правоохранители, 5 ноября они приехали по вызову и увидели привязанного к кровати мужчину с обширной раной головы и несколькими порезами на груди. Он был объявлен мертвым на месте происшествия.
 
Отмечается, что возле места происшествия была замечена девушка.
 
Пока полицейские с помощью камер видеонаблюдения пытались установить ее личность, девушка в сопровождении матери и двух адвокатов сама явилась в полицию.
 
Один из адвокатов подростка заявил, что у полиции есть причины для того, чтобы не разглашать подробности дела. На вопрос о том, была ли подзащитная жертвой, он ответил, что "не сказал бы так". При этом адвокат указал, что убитый "тоже не был абсолютно невиновен".

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Источник: korrespondent.net
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