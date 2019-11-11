Нападение на ветерана АТО: подозреваемых задержали

Правоохранители задержали подозреваемых в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены. Ими оказались сын пострадавших и его друг, сообщила вечером 10 ноября пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные.

"Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись", − уточнил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

По его словам, полицейские задержали правонарушителей 1989 и 1990 года рождения.

По факту инцидента начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Киеве напали на ветерана АТО и его супругу. Пострадавшие госпитализированы и находятся в коме.

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Источник: korrespondent.net