Высшее руководство Боливии ушло в отставку

Вслед за президентом Боливии Эво Моралесом, вице-президентом Альваро Гарсиа-Линерой в отставку подали председатели обеих палат парламента страны и ряд других высокопоставленных чиновников. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на боливийские СМИ.
Отмечается, что 10 ноября государственные посты покинули большинство сторонников Моралеса, в частности министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие.
Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций − ред.) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси − столиц одноименных провинций.
При этом сообщения об отставках продолжают поступать.
На обеспечение правопорядка в городах Боливии выведены элитные подразделения полиции.
Напомним, после президентских выборов в Боливии, победу на которых одержал действующий глава государства Эво Моралес, начались масштабные акции протеста.
Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.
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Источник: korrespondent.net
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