На выборах в Испании победила соцпартия

Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) победила на внеочередных всеобщих выборах после обработки 99% протоколов. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщило издание El Pais.

Отметим, что ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.

Так, по данным Национальной избирательной комиссии, социалисты получат 120 мест из 350 в новом составе парламента.

Также в парламент проходят консервативная Народная партия (Partido Popular) с 88 мандатами, ультраправая партия Vox с 52 мандатами, левое объединение Подемос (Podemos) с 35 мандатами.

Партия Левые республиканцы Каталонии получит 13 мест в парламенте, а либералы из партии Граждане (Ciudadanos) − десять.

Напомним, в воскресенье, 10 ноября, в Испании проходили внеочередные парламентские выборы.

На прошлых выборах в апреле социалисты под руководством испанского премьера Педро Санчеса также одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства.

Переговоры о формировании коалиционного правительства завершились неудачей.

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Источник: korrespondent.net