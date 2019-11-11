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11. 11. 2019

На выборах в Испании победила соцпартия

 
Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) победила на внеочередных всеобщих выборах после обработки 99% протоколов. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщило издание El Pais. 
 
Отметим, что ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнется длительный период переговоров между партиями.
 
Так, по данным Национальной избирательной комиссии, социалисты получат 120 мест из 350 в новом составе парламента. 
 
Также в парламент проходят консервативная Народная партия (Partido Popular) с 88 мандатами, ультраправая партия Vox с 52 мандатами, левое объединение Подемос (Podemos) с 35 мандатами.
 
Партия Левые республиканцы Каталонии получит 13 мест в парламенте, а либералы из партии Граждане (Ciudadanos) − десять.
 
Напомним, в воскресенье, 10 ноября, в Испании проходили внеочередные парламентские выборы.
 
На прошлых выборах в апреле социалисты под руководством испанского премьера Педро Санчеса также одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства.
 
Переговоры о формировании коалиционного правительства завершились неудачей.

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Источник: korrespondent.net
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