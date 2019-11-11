Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2019, понедельник, 05:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
11. 11. 2019

Иран начал строительство нового энергоблока АЭС

 
Тегеран в воскресенье, 10 ноября, начал строительство второго энергоблока атомной электростанции (АЭС) в Бушере на юго-западе Ирана. Об этом сообщил вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
 
Исламская Республика называет данный объект в качестве одной из причин для повышения уровня обогащения урана, закрепленного в ядерной сделке с мировыми державами.
 
"Не мы начали нарушать обязательства", − отметил Салехи, возложив ответственность на США за неспособность придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "в качестве односторонней дорожной карты".
 
Мощность нового блока составит 1000 МВт, его строительство должно быть завершено к 2025 году.
 
Сооружение энергоблоков АЭС Бушер − один из крупнейших российско-иранских проектов. На торжественной церемонии, в ходе которой был дан старт работам, 10 ноября присутствовал первый заместитель генерального директора госкорпорации Росатом по операционному управлению Александр Локшин.
 
Для АЭС в Бушере используется уран, произведенный в России. Данный процесс находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тем не менее, Иран утверждает, что ранее начал обогащение до 4,5 процента, превысив зафиксированный в ядерной сделке показатель в 3,67 процента, в частности, для того, чтобы снабжать Бушер.
 
В 2015 году США, Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно этому документу в обмен на отказ Тегерана от создания ядерного оружия США, ЕС и Совбез ООН должны были постепенно отменить санкций против Исламской республики.
 
В 2018 году США вышли из ядерной сделки, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по СВПД. 
 
Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.