Премьер Польши заявил о безответственности Макрона

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности после его слов о том, что НАТО страдает от "смерти мозга". Об этом польский премьер заявил в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано 10 ноября.

Как подчеркнул Моравецкий, НАТО является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира". По его словам, проблемы НАТО связаны не с действиями США, а с отсутствием приверженности со стороны некоторых европейских членов. Как подчеркнул Моравецкий, НАТО является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира". По его словам, проблемы НАТО связаны не с действиями США, а с отсутствием приверженности со стороны некоторых европейских членов.

"США всегда поддерживали Европу, и если бы не помощь США, Европа не освободилась бы от немецко-фашистской оккупации", − указал польский премьер.

Также он обратил внимание на участие французского бизнеса в проекте Северный поток-2. "Как прямо говорят некоторые, Северный поток-2 − это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Это очень разочаровывающе, когда у такого проекта есть поддержка ключевых стран ЕС", − заявил Моравецкий.

Он отметил, что Варшава приветствует сотрудничество "с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ".

По словам польского премьера, Европа не может "делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес альянса.

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Источник: korrespondent.net