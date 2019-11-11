Премьер Польши заявил о безответственности Макрона

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности после его слов о том, что НАТО страдает от "смерти мозга". Об этом польский премьер заявил в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано 10 ноября.
Он отметил, что Варшава приветствует сотрудничество "с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и агрессивная в окружении своих границ".
По словам польского премьера, Европа не может "делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии".
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес альянса.
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Источник: korrespondent.net
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