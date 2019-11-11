Моралес заявил о попытке его ареста

Эво Моралес, ранее объявивший о своей отставке с поста президента Боливии, заявил, что его пытаются арестовать. Об этом политик написал в Twitter 11 ноября.

"Сотрудник полиции публично объявил, что ему поручено исполнить незаконный ордер на мой арест. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона", − подчеркнул Моралес.

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019

Ранее о намерении полиции задержать Моралеса сообщила министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо. Позже эту информацию подтвердил оппозиционер Луис Фернандо Камачо. До этого полиция задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также ряд руководителей его региональных подразделений по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств. Напомним, в Боливии после президентских выборов, которые состоялись 20 октября, вспыхнули беспорядки. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве во время голосования, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств. В воскресенье, 10 ноября, на фоне протестов президент назначил новые выборы, но затем объявил об уходе с поста. Позже ушло в отставку высшее руководство Боливии. В последнем обращении, Моралес заявил, что бежать из страны не собирается.

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Источник: korrespondent.net