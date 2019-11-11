Партнер Джулиани предупреждал Киев о заморозке военной помощи − СМИ

Обвиняемый в США бизнесмен Лев Парнас ездил в Украину незадолго до инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы предупредить новое руководство страны о заморозке военной помощи, если не будет открыто расследование в отношении Джо Байдена и его сына. Об этом 10 ноября сообщила газета The New York Times.

По инфрмации издания, на встрече, которая прошла в Киеве в мае, приняли участие Парнас, бизнесмен Игорь Фруман и представитель Зеленского Сергей Шефир.

Кроме приостановления военной помощи, Парнас предупреждал украинскую сторону о том, что вице-президент Майк Пенс не поедет на инаугурацию Зеленского, если не будет объявлено о расследовании.

Как сообщил адвокат Парнаса Джозеф Бонди, его клиент действовал по указанию адвоката президент США Рудольфа Джулиани. Тот, в свою очередь, действовал по указанию Дональда Трампа.

Сам Джулиани эти обвинения отвергает.

Шефир подтвердил изданию, что встреча действительно была, однако на ней не поднимался вопрос военной помощи. По его словам, Парнас и Фруман хотели, чтобы Зеленский встретился с Джулиани.

Помощник Зеленского утверждает, что украинская сторона не воспринимала бизнесменов, как официальных представителей и не считала, что они могут представлять правительство США.

Вместе с тем, адвокат Парнаса подчеркнул, что если бы Шефир не верил, что Парнас говорит от имени Трампа, то не был бы на этой встрече.

Издание отмечает, что эти утверждения ставят под сомнения то, как излагали события Трамп и украинские чиновники, а также доказывают, что Джулиани был причастен к угрозам украинской стороне.

Вместе с тем газета отмечает, что несмотря на важность показаний Парнаса, никто из причастных и не отрицал, что встреча проводилась, при этом только он говорит, что ее целью было предъявление ультиматума украинскому руководству.

Напомним, партнеров Руди Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фурмана, которые помогали ему решать "украинский вопрос", арестовали в США 10 октября.

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Источник: korrespondent.net