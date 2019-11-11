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11. 11. 2019

США следят за развитием событий в Боливии

США следят за развитием событий в Боливии и отставкой президента страны Эво Моралеса, призывая все стороны воздерживаться от насилия. Об этом в воскресенье, 10 ноября, заявил официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента, сообщает ТАСС.

"Мы следим за быстро развивающимися событиями в Боливии и отставкой президента Эво Моралеса, а также вице-президента Альваро Гарсии Линеры", − отметил чиновник.

По его словам,, Вашингтон призывает Организацию американских государств отправить миссию в Боливию для наблюдения за новым избирательным процессом.

"Мы призываем всех воздерживаться от насилия в этот напряженный период, и мы продолжим работать с нашими международными партнерами для обеспечения того, чтобы демократия и конституционный порядок в Боливии сохранялись", − добавил представитель Госдепа.

Ранее руководство Кубы, Венесуэлы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее в Боливии госпереворотом и осудили происходящее.

Напомним, в Боливии после президентских выборов, которые состоялись 20 октября, вспыхнули беспорядки. 
 
Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве во время подсчета голосов, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.
 
В воскресенье, 10 ноября, на фоне протестов президент назначил новые выборы, но затем объявил об уходе с поста. Позже ушло в отставку высшее руководство Боливии.

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Источник: korrespondent.net
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