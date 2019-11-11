Лента RSS
Подписаться на ленту
11 ноября 2019, понедельник, 08:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
11. 11. 2019

Мазур прокомментировал задержание в Польше

 
Ветеран АТО Игорь Мазур, который 9 ноября был задержан на границе в Польше по запросу РФ, прокомментировал ситуацию. Об этом 10 ноября сообщило Радио Свобода.
 
"Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время. Мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре Свободный Кавказ", − заявил Мазур на брифинге в Люблине.
 
По словам ветерана, украинские пограничники не предупреждили, что он находится в списке Интерпола.
 
"Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал ход этому. Последние месяцы Россия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом России", − отметил Мазур.
 
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет украинца в том, что он якобы участвовал в в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни в 1994-2000 годах.
 
В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола.
 
Позже стало известно, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.