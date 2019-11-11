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11. 11. 2019

Число жертв в ходе протестов в Ираке превысило 300 человек

Не менее 319 человек погибли в ходе антиправительственных демонстраций в Ираке, которые начались в начале октября. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на официальное информационное агентство страны в понедельник, 11 ноября.

В число жертв в ходе продолжающихся протестов входят как сами протестующие, так и сотрудники сил безопасности. Последних погибло 13 человек.

Также отмечается, что более 15 тысяч человек получили ранения во время протестов.

Ранее сообщалось о 250 жертвах в ходе массовых протестов в Ираке – в Багдаде и других городах в центральной и южной частях Ирака. Протестующие требуют всесторонних реформ в стране, борьбы с коррупцией, повышения качества государственных услуг и предоставления возможностей трудоустройства.

В начале октября также в ходе разгона протестующих силами безопасности погибли не менее 100 человек. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.

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Источник: korrespondent.net
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