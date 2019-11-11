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11. 11. 2019

Министр обороны намерен отменить призыв

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв. Об этом он сообщил в эфире ТСН Тиждень.

"Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сказал министр.

Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.

Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину. Молодой человек вызвал полицию и теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Также сообщалось, что во время осеннего призыва повестку в военкомат получил пятилетний ребенок. Повестку в соцсети опубликовала мама ребенка. Местные власти извинились за ошибку.

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Источник: korrespondent.net
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