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11. 11. 2019

В РФ задержали пассажирский поезд Москва-Киев

Пассажирский поезд Москва - Киев был задержан в Брянской области из-за задымления локомотива, сообщает в понедельник, 11 ноября, Московская железная дорога.

Информация о происшествии поступила в МЖД в 4.25 мск 11 ноября.

"На станции Алтухово в Брянском регионе Московской железной дороги произошла незапланированная остановка пассажирского поезда №5 Москва – Киев. Это связано с задымлением локомотива", - говорится в сообщении.

По данным МЖД, локомотивная бригада остановила состав и отцепила локомотив от вагонов.

"Для обеспечения безопасности пассажиров и ликвидации задымления направлены городские пожарные расчеты и пожарный поезд со станции Брянск. Пассажирский поезд задерживается в пути следования предварительно на три часа", - информирует МЖД.

По ее данным, на движение других поездов происшествие не повлияло.

Напомним, в Пакистане взорвался и загорелся пассажирский поезд. Сообщалось о 65 погибших.

А под Днепром на ходу загорелась электричка. Причиной стало загорание проводки.

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Источник: korrespondent.net
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