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11. 11. 2019

Зеленский сменил своего представителя в Кабмине

Президент Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров.

Одним указом от 11 ноября он уволил с этой должности нардепа, главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.

А другим указом назначил на эту должность Алексея Перевезенцева (вне штата).

Напомним, Геруса своим представителем в Кабмине Зеленский назначил 22 мая.

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Источник: korrespondent.net
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