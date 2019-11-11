Зеленский сменил своего представителя в Кабмине

Президент Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров.
Одним указом от 11 ноября он уволил с этой должности нардепа, главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.
А другим указом назначил на эту должность Алексея Перевезенцева (вне штата).
Напомним, Геруса своим представителем в Кабмине Зеленский назначил 22 мая.
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Источник: korrespondent.net
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